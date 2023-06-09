Добрая воля

Сериалов, рассказывающих о представителях какой-либо нужной и важной профессии, на наших видеоресурсах предостаточно. Есть среди них крепкие, хорошие, достойные.

Лидерство прочно удерживают картины про служителей закона, что неудивительно: у авторов есть возможность и детективную интригу закрутить, и саспенса добавить, и показать, каков герой в жизни: соединить, так сказать, психологическое с производственным.

Не обойдены и люди других профессий — врачи, спортсмены, педагоги. Традиционно пользуются спросом творческие специальности, за последние пару месяцев их список обогатился двумя сагами — про драмтеатр и про балет. Даже представительницы древнейшей профессии удостоились своей сериальной ниши и ожидаемо хорошо зашли.

Смотреть есть что, конкуренция большая, побеждает сильнейший.

Чем на этом фоне так притягателен «Плейлист волонтера», от серии к серии набирающий просмотры?

Тем, что волонтером-поисковиком может стать любой, сидящий у экрана. Для этого не нужно оканчивать специальные учебные заведения и годами набираться опыта. Достаточно взять трубку и позвонить в отряд. Точно так же любой может стать клиентом этих ребят — потеряться, пропасть, исчезнуть, да мало ли как судьба решит распорядиться.

Иными словами, степень идентификации с персонажами по обе стороны баррикад в «Плейлисте волонтера» высока. Соответственно, высока и степень нашей вовлеченности в происходящее на экране, а это всегда гарантия интереса по нарастающей.

По жанру сериал (режиссер Максим Свешников) — дорожная история. Манера — документальная, тон — повествовательный, градус эмоций далек от повышенного, что не вяжется с трагичностью некоторых сюжетов, но объяснение есть: поданы они через восприятие поисковиков, а те ко всему привычные.

В каждой серии одно-два путешествия из начального пункта А в конечный пункт В, успешное или не успешное, как фишка ляжет. Находят человека всегда, не всегда живым.

Есть красивые ландшафтные кадры: осень, лес, река, снятые как бы между прочим, что тоже понятно, — герои не природой любоваться туда отправляются.

В основе сериала — одноименная повесть, вышедшая в 2020 году. Из достаточно сумбурного чтива в стиле true story сделан крепкий сценарий. Автор повести и сценария — одно и то же лицо: журналист Артем Ляшенко, участник поисковых миссий отряда «ЛизаАлерт». И книга, и фильм во многом автобиографические.

Главного героя, Мишу Штапича, играет Иван Янковский, и это тоже удача. Актер умеет выразительно молчать, но до поры до времени его персонажу и не требуется много говорить.

В первых кадрах видим, как Миша в глубоком похмелье, избитый и ограбленный, приходит в себя у железнодорожных путей, бредет домой и у подъезда замечает ориентировку со своей фотографией. Мать, отчаявшись дождаться непутевого сына, позвонила в поисковую службу.

Далее начинается история о том, как из потеряшки вырастает волонтер-поисковик, сначала рядовой отрядник, затем руководитель-координатор. Проблемы, в том числе личная неустроенность и приступы алкоголизма, остаются при герое, но его жизнь обретает цель и смысл, причем далекие от обыденных, можно сказать священные. Не денег заработать, быт наладить и с пивом посидеть, а человека спасти.

Примерно то же происходит с его коллегами-волонтерами. В большинстве своем это обычные горожане с множеством бытовых и личных неурядиц. Все это становится ничтожными, когда люди выходят на поиск. Отряд для них — жизнь, вне его — существование. Спасая других, они спасают себя. Сами герои о высоких материях не рассуждают — работают.

Разбираются в картах, классифицируют потерявшихся (для каждого типа есть своя технология поиска), умеют оказывать срочную медицинскую помощь, разбирать завалы, читать следы, ориентироваться в суровых природных и погодных условиях и, конечно, разговаривать с людьми, выуживать даже крупицы информации.

Все это надо делать быстро. Не поспешишь — потеряешь время, а оно, кстати, самый главный герой фильма. Главнее Миши Штапича и его друзей.

Командир поискового отряда, собрав бойцов на учения, объявляет: «Поиски — всегда борьба со временем». И это не просто декларация. Время в этом деле никогда не работает во благо. Его должно хватить, но его не хватает.

Ребенок, поспорив с матерью, убежал в лес и не вернулся.

Девушка — отличница, скромница, маму всегда слушала — пропала около многолюдного поселка.

Пожилые соседи отправились за грибами, женщина отстала от спутника, а, придя в условленное место, обнаружила, что нет его — исчез.

Волонтерам нужно опросить свидетелей, выработать план поисков, пройти маршрут. Штука в том, что реальные прототипы потерявшихся погибли, не дождавшись помощи. По каждому случаю известно, сколько времени прошло с момента, когда человека видели в последний раз, до момента смерти.

Задача поисковиков — сократить этот коридор, обнаружить пропавшего, когда ему еще можно было помочь. Все группы своих условных потеряшек находят живыми, то есть работа над ошибками прошла успешно. Но это, повторюсь, учения. А тех, погибших, уже не вернуть.

Время-убийца неумолимо. Время-врач, затягивающее моральные раны (тот же Штапич винит в гибели одного из пропавших себя), в отношении волонтеров тоже несильно работает, и фильму удается четко это сформулировать.

Бывших поисковиков не бывает, как не бывает бывших оперов. Человек, освоивший экстремальную специальность, всегда готов к ней вернуться, какими бы тяжелыми ни были воспоминания.

В пожилом путешественнике, одиноко бредущем по оживленной трассе, опытный глаз сразу распознает потеряшку с деменцией, потому что поисковик, сам того не желая, мир отсматривает на предмет наличия нуждающихся в помощи.

Впереди еще три серии «Плейлиста волонтера». Наверняка кто-то из персонажей произнесет ключевые слова одноименной повести: «Люди устали судить и думать о происходящем. Им нужна цель, бесспорная и понятная. И она есть: поиск и спасение. Ниша без конкурентов на рынке. Партия, в которой любая политика всегда ниже главного».

Давайте признаемся себе: миру с этими людьми очень повезло.

Автор — доктор искусствоведения, профессор

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