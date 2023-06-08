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Праздник свадебных традиций пройдет в Красноярске

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Межнациональный праздник под названием «7 свадеб Сибири», посвященный свадебным традициям разных народов, пройдет 11 июня на левобережной набережной в Красноярске. Организатором мероприятия выступает центр авторского самоопределения молодежи «Зеркало», сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Мероприятие начнется в 18:00, ориентир — сцена под Коммунальным мостом. В рамках праздника оборудуют несколько площадок. К примеру, на площадке, посвященной России, гостям представят атмосферу настоящей русской свадьбы в избе с караваем и самоваром. Можно будет поучаствовать в конкурсе тостов и поймать букет невесты.

На локации Киргизии всех участников угостят сладостями и предложат подержать длинную фату невесты, чтобы замужество было удачным. На площадке Казахстана пройдут танцевальные соревнования, а на площадке Узбекистана гостям предложат нарисовать орнамент на посуде.

В конце мая эксперты назвали самые популярные свадебные традиции у россиян. В частности, оказалось, что 41% опрошенных не рассматривает свою свадьбу в мае, потому что «не хотят маяться».

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