Еще один человек скончался в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных формирований сил Украины (ВФУ). Об этом 8 июня сообщил мэр города Иван Приходько.

«Один человек скончался в больнице», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день он сообщил, что скончалась молодая девушка. Число пострадавших достигло десяти.

Как сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Град».

В общей сложности украинские радикалы выпустили по городу 29 снарядов. Первый обстрел шестью снарядами калибра 122 м был зафиксирован в 11:25. В 13:05 по Горловке было выпущено 23 ракеты из реактивной системы залпового огня, уточняется в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.