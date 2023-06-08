Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский актер Пэт Купер
Общество
«Росатом» продумал запасные варианты водоснабжения на Запорожской АЭС
Мир
Politico рассказала о возможной передаче Украине истребителей F-18
Происшествия
Число погибших в результате обстрела Горловки возросло до двух
Политика
Путин провел рабочую встречу с губернатором Орловской области Клычковым
Армия
Шойгу сообщил о попытке ВСУ прорвать оборону на запорожском направлении
Политика
В Совфеде назвали провокацией слова о возможности отправки войск НАТО на Украину
Общество
Число госпитализированных после разрушения Каховской ГЭС возросло до 60
Экономика
Компания «Яндекс» добилась отмены решения NASDAQ о делистинге акций
Авто
Стала известна цена удлиненной Lada Vesta Aura
Экономика
В российском банке опровергли сложности с проведением рублевых платежей в Казахстане
Мир
СМИ сообщили об отступившей на 30-40 м воде в Днепре в Запорожье
Сюжет:

Число погибших в результате обстрела Горловки возросло до двух

0
Фото: itsdonetsk
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще один человек скончался в результате обстрела Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооруженных формирований сил Украины (ВФУ). Об этом 8 июня сообщил мэр города Иван Приходько.

«Один человек скончался в больнице», — написал он в Telegram.

Ранее в этот день он сообщил, что скончалась молодая девушка. Число пострадавших достигло десяти.

Как сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, обстрел велся из реактивной системы залпового огня «Град».

Бесплотные атаки: попытки наступления ВФУ теряют интенсивность
Пик активности противника уже позади и стоит ожидать ответного удара нашей армии, считают эксперты

В общей сложности украинские радикалы выпустили по городу 29 снарядов. Первый обстрел шестью снарядами калибра 122 м был зафиксирован в 11:25. В 13:05 по Горловке было выпущено 23 ракеты из реактивной системы залпового огня, уточняется в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая (ДНР) и ряд населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023