Эксперт посоветовал не брать в дорогу снеки и молочку

Эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис посоветовал не злоупотреблять молочными продуктами, вареными колбасами, сладким и солеными снеками в поездках, чтобы не нарушать работу ЖКТ. Об этом в четверг, 8 июня, он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«При неправильном хранении молочка быстро испортится и сможет привести к сильному кишечному расстройству и дисбактериозу», – сообщил эксперт.

Еще одна категория продуктов, от которой стоит воздержаться от употребления в поездке – вареные колбасы и сосиски. При комнатной температуре они тоже быстро портятся и могут спровоцировать пищевую токсикоинфекцию.

«Также не рекомендуется брать с собой в дорогу соленые снеки – сухарики, чипсы, орехи, копченые сыры. Они вызывают жажду и задерживают жидкость в организме, что приводит к нарушению водно-солевого обмена и отекам», – рекомендует специалист.

Опасны в дороге и сладости. Употребление печенья, конфет, шоколада повышает уровень глюкозы в крови и вызывает приступы голода. А они, в свою очередь, заставляют постоянно перекусывать, и, в итоге, переедать.

«Чтобы чувствовать себя в путешествии комфортно и не переживать о съеденном – необходимо рассчитать оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов и внедрить их в свой дорожный рацион», – рассказал Верис.

В мае диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско дала рекомендации диабетикам перед отъездом в отпуск. Специалист предупредила, что смена обстановки во время поездки может негативно повлиять на людей с сахарным диабетом. Чтобы контролировать уровень углеводов, она посоветовала спрашивать на стойке регистрации максимально развернутое меню с содержанием белков, жиров, углеводов, а также чаще измерять сахар в новом для себя климате, чтобы не допустить осложнений.