Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский актер Пэт Купер
Политика
В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко
Мир
Politico рассказала о возможной передаче Украине истребителей F-18
Происшествия
Два человека погибли при обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани
Экономика
Gloria Jeans подтвердила утечку данных клиентов
Авто
На российском рынке появился кроссовер Peugeot 408 из Китая
Политика
Песков назвал блокировку российских активов за рубежом грабежом
Экономика
Бренды Vans и The North Face закроют свои магазины в России
Общество
В Мариуполе перезапустят металлургический завод имени Ильича
Авто
Haval Jolion стал бестселлером на российском рынке в сегменте SUV
Мир
МИД КНР заявил о соответствии патрулирований РФ и Китая международному закону
Происшествия
В Луганске четыре человека пострадали после обстрела промзоны ВСУ

Эксперт посоветовал не брать в дорогу снеки и молочку

Эксперт по диетическому питанию Верис рассказал о продуктах, которые лучше не брать с собой в дорогу
0
Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании-производителя протеиновых десертов без сахара FITKIT Артем Верис посоветовал не злоупотреблять молочными продуктами, вареными колбасами, сладким и солеными снеками в поездках, чтобы не нарушать работу ЖКТ. Об этом в четверг, 8 июня, он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

«При неправильном хранении молочка быстро испортится и сможет привести к сильному кишечному расстройству и дисбактериозу», – сообщил эксперт.

Еще одна категория продуктов, от которой стоит воздержаться от употребления в поездке – вареные колбасы и сосиски. При комнатной температуре они тоже быстро портятся и могут спровоцировать пищевую токсикоинфекцию.

«Также не рекомендуется брать с собой в дорогу соленые снеки – сухарики, чипсы, орехи, копченые сыры. Они вызывают жажду и задерживают жидкость в организме, что приводит к нарушению водно-солевого обмена и отекам», – рекомендует специалист.

Опасны в дороге и сладости. Употребление печенья, конфет, шоколада повышает уровень глюкозы в крови и вызывает приступы голода. А они, в свою очередь, заставляют постоянно перекусывать, и, в итоге, переедать.

«Чтобы чувствовать себя в путешествии комфортно и не переживать о съеденном – необходимо рассчитать оптимальное соотношение белков, жиров и углеводов и внедрить их в свой дорожный рацион», – рассказал Верис.

Жаркое меню: какие продукты нельзя есть летом
Врачи рассказали, почему в теплую погоду пищу надо обязательно солить

В мае диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско дала рекомендации диабетикам перед отъездом в отпуск. Специалист предупредила, что смена обстановки во время поездки может негативно повлиять на людей с сахарным диабетом. Чтобы контролировать уровень углеводов, она посоветовала спрашивать на стойке регистрации максимально развернутое меню с содержанием белков, жиров, углеводов, а также чаще измерять сахар в новом для себя климате, чтобы не допустить осложнений.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023