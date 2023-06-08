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В Совфеде назвали провокацией слова о возможности отправки войск НАТО на Украину

Сенатор Джабаров назвал провокацией заявление Расмуссена о возможной отправке войск НАТО на Украину
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Фото: Global Look Press/Sgt. John Schoebel
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Заявления подобные тому, которое сделал бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, сказавший, что войска альянса могут принять непосредственное участие в конфликте на Украине, — это «стопроцентная провокация», поскольку он «ни за что не отвечает». Об этом первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сказал в четверг, 8 июня.

«Как только официально войска НАТО вступают в боевые действия на стороне Украины, они, по сути, объявляют официальную войну. Если Расмуссен готов к уничтожению своей страны и всех европейских народов, значит, ему надо либо напрямую в сумасшедший дом идти, либо перестать пугать европейский народ, потому что он несет чушь, за которую не отвечает», — сказал он в беседе с RT.

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Накануне Расмуссен высказал мнение, что при определенных условиях страны Североатлантического альянса могут отправить свои войска на Украину, сообщается на сайте kp.ru.

Он уточнил, что инициатором подобных действий может выступить Польша или одно из прибалтийских государств, сообщает телеканал «Звезда». В таком случае будет сформирована коалиция, стремящаяся более активно поддерживать Украину.

Между тем действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что если Украина не победит в конфликте с Россией, то не будет смысла обсуждать ее членство в альянсе. Также он призвал всех участников блока «демонстрировать единство» в поддержке Киева.

В прошлом месяце газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники уже сообщала, что на саммите, который пройдет 11–12 июля в Вильнюсе, НАТО планирует предложить Украине немедленную помощь, но не членство в Североатлантическом альянсе.

В апреле генсек блока отмечал, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе обсудят гарантии безопасности для Киева. Тогда же Столтенберг подытожил промежуточную помощь с начала спецоперации. По его словам, члены альянса уже выделили Украине €150 млрд помощи.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда глава государства Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.

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