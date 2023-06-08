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Названы основные причины ослабления турецкой лиры до рекордного уровня

Аналитик Антонов: причины падения турецкой лиры — дефицит во внешней торговле, высокая инфляция
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Murat Kocabas
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Основные причины ослабления турецкой лиры — длительный дефицит во внешней торговле, высокая инфляция и политика центробанка Турции по снижению процентных ставок при росте потребительских цен, сообщил «Известиям» 8 июня финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Снижение экономических фундаментальных показателей Турции привело к снижению доверия к экономике страны со стороны инвесторов. Рост процентных ставок в США или изменения цен на нефть также могут влиять на курс турецкой лиры. Ситуацию усугубило февральское землетрясение и его последствия», — объяснил он.

Эксперт уточнил, что официальный рост цен в стране в 2022 году составил 64,27%, при этом турецкий центральный банк страны прогнозирует инфляцию в 2023 году на уровне 22,3%, однако в настоящее время инфляция упала до 39,59%.

«[Президент Реджеп Тайип] Эрдоган переизбрался на новый срок. Впервые он занял пост президента 28 августа 2014 года. Прошло почти девять лет. Лира продолжает искать новое дно, где бы остановиться. Доллар США установил исторический максимум. На горизонте нет даже уровней для остановки. Восходящее движение пары USD TRY (доллар/лира) имеет параболический рост, который подталкивает Эрдогана к принятию кардинальных решений», — добавил он.

По мнению аналитика, для остановки падения лиры правительству Турции следует сократить государственные расходы, повысить производительность, провести реформы налогообложения, укрепить роль центрального банка, привлечь иностранных инвесторов и урегулировать геополитические конфликты. Как подчеркнул Антонов, такие меры помогут восстановить стабильность экономики и вернуть доверие инвесторов.

«Инвесторы не верят в то, что его команда сможет преодолеть кризис, поэтому распродают лиру. Население тоже продает из-за высокой инфляции. С 2010 года курс доллара подорожал против турецкой лиры в 15,5 раз, до 23,35. Важные уровни сопротивления — 23,3 [лиры к доллару] и 26,3 [лиры к доллару], но где остановится цена, неизвестно», — заключил эксперт.

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Накануне курс турецкой валюты опускался до рекордно низкого уровня — до 23,27 лиры за доллар. Днем 8 июня, как сообщает телеканал Haberturk, курс достиг почти 23,37 лиры за доллар.

29 мая проректор РАНХиГС Андрей Марголин сообщил, что падение курса турецкой лиры, прогнозируемое западными аналитиками, может положительно отразиться на туристах из России.

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