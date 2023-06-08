Рыба погибла в водохранилище Екатеринбурга

В Екатеринбурге на берегу Верхнемакаровского водохранилища найдена мертвая рыба. Об этом пишут жители в городских пабликах.

По словам очевидцев, рыба находится в пене светло-зеленого цвета, чувствуется неприятный запах. Другие подробности случившегося не сообщаются.

«ТагилСити.Ру» пишет, что жители Свердловской области уже находили мертвую рыбу на берегах водоемов региона. Они предполагали, что гибель рыбы связана со сбросом вредных веществ в реки, пруды и озера Свердловской области.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области погибла рыба после ЧП на Каховской ГЭС. Не исключается, что причиной стало обмеление реки, которое произошло после разрушения Каховской ГЭС.