Тюменские производители готовятся выйти на рынки Саудовской Аравии

В Тюменской области производители сельскохозяйственной продукции планируют ее поставки в Саудовскую Аравию и другие страны арабского мира. Об этом пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на одного из бизнесменов, планирующих экспансию на Ближний Восток.

По словам источника агентства, до арабского мира удалось пока добраться не многим представителям малого бизнеса. Он хочет стать одним из первых, поскольку это надежная инвестиционная площадка. Экспорта в Китай, Турцию и Египет предпринимателям может быть недостаточно из-за повышенного внимания российского бизнес-сообщества к этим государствам, сказал источник.

Агентство отмечает, что власти Тюменской области также задумались о сотрудничестве с Саудовской Аравией. Так, Торгово-промышленная палата Тюменской области планирует провести вебинар с участием экспертов федерального уровня. Вебинар должен подготовить тюменский бизнес к выходу на рынки арабского мира.

Ранее, в середине мая, сообщалось, что Россия впервые стала вторым крупнейшим поставщиком товаров в Индию. Экспорт в I квартале 2023 года составил $15,5 млрд. Это в 4,7 раза выше, чем за I квартал 2022 года.