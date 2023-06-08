В Хабаровске ликвидировали свалку с останками птиц

Свалку с разлагающимися останками птиц, за организацию которой ответственен АО «Племенной птицеводческий завод «Хабаровский», ликвидировали после обращения жителя в местную природоохранную прокуратуру. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Правоохранители установили, что предприятие не уничтожало останки птиц надлежащим образом. Зола, перо и фрагменты животных размещали на земле, на прилегающей к заводу территории. Создавалась угроза окружающей среде и здоровью человека.

Природоохранный прокурор вынес представление гендиректору организации, которое было удовлетворено. Свалку биологических отходов ликвидировали, двух работников привлекли к дисциплинарной ответственности. Также завод оштрафовали на 250 тыс. рублей по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ (нарушение санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов).