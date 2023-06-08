Восемь человек пострадали в результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ

В результате обстрела Горловки Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ) пострадали восемь человек, о чем в четверг, 8 июня, сообщил мэр Иван Приходько в своем Telegram-канале.

Как сообщил корреспондент «Известий» Евгений Быковский, обстрел велся из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

В общей сложности украинские радикалы выпустили по городу 29 снарядов. Первый обстрел шестью снарядами калибра 122 м был зафиксирован в 11:25. В 13:05 по Горловке было выпущено 23 ракеты из РСЗО, уточняется в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР). Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая в ДНР и ряд населенных пунктов в ЛНР.

Так, 6 июня украинские боевики три раза за час обстреляли Горловку. Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм. Также в тот день ВФУ выпустили по Горловке 13 ракет из РСЗО.

За день до этого, 5 июня, ВФУ 10 раз обстреляли ДНР из артиллерии почти за 3,5 часа. Военкор «Известий» показал сгоревший после обстрела украинских националистов дом в Горловке, Центральный район которой боевики обстреливали второй день подряд. По предварительным данным, по нему было выпущено 10 ракет из РСЗО «Град».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.