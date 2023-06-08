Дело возбудили по факту гибели пассажира такси в ДТП в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автомобиля такси и автовышки. Об этом 8 июня сообщает телеканал «78».

Авария произошла утром 7 июня в районе Автовского путепровода. Автомобиль такси, двигавшийся от дороги на Турухтанные острова в сторону улицы Маршала Казакова, врезался в стоящую в правом ряду дороги автовышку «Газель».

В результате погиб 56-летний пассажир такси. Водителя забрали в больницу в удовлетворительном состоянии. Сейчас он задержан и помещен в изолятор временного задержания.

Возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

По информации источника «Известий», ДТП случилось ранним утром, когда дорога, на которой стояла автовышка, была пустой. При этом вокруг спецтранспорта не было никаких ограждений.