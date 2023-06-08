На Кубани ростовчанин совершил 167 покупок с чужой карты

Приезжий из Ростовской области более 160 раз расплатился с чужой банковской карты в магазинах на территории Краснодарского края. Он предстанет перед судом, сообщает в четверг, 8 июня, ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

По данным следователей, мужчина нашел карту в поселке Глубокий Новокубанского района. С ее помощью он 167 раз расплатился в магазинах.

Владелица платежного средства не сразу заметила пропажу денег, так как не пользовалась картой и не подключала СМС-информирование. К тому же карточка оказалась кредитной. Женщина обратилась в полицию, только когда получила сообщение об уплате процентов за пользование кредитными средствами. Сумма ущерба составила около 80 тыс. рублей.

На злоумышленника возбудили уголовное дело, его уже направили в суд. Ростовчанину грозит лишение свободы на срок до шести лет.