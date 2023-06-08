Татьяна Тарасова опровергла сообщения о плохом самочувствии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опровергла информацию о своем плохом самочувствии. Об этом она заявила 8 июня «Известиям».

«Не придумывайте ради Бога. Я никого не вызывала, я хорошо себя чувствую», — заявила она.

Ранее в этот день в Telegram-каналах появилась информация о том, что 76-летняя Тарасова вызвала скорую помощь в шестой раз за месяц.

Ранее, 5 июня, стало известно, что российского фигуриста Романа Костомарова готовят к протезированию. Врачи тщательно наблюдают за ним и в ближайшее время будут пробовать установить протезы. В связи с этим спортсмен пробудет в больнице еще месяц.