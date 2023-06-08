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Haval Jolion стал бестселлером на российском рынке в сегменте SUV
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Haval Jolion стал бестселлером на российском рынке в сегменте SUV

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Фото: Haval
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Китайский кроссовер Haval Jolion в 2023 году стал бестселлером на российском рынке в сегменте SUV, впервые обогнав Lada Niva Travel и Geely Coolray, сообщают 8 июня аналитики «Автостата».

По данным исследования российского рынка новых автомобилей, в минувшем мае Haval реализовал около 3,5 тыс. кроссоверов, что в 8,3 раза больше, чем в мае 2022 года. Бессменный до прихода китайских производителей в Россию лидер сегмента SUV Lada Niva Travel сместился на третье место по итогам майских продаж, уступив место Geely: всего в мае АвтоВАЗ продал порядка 3,2 тыс. Niva Travel, а это в 3,9 раза больше, чем в прошлом году.

Также в пятерку лидеров сегмента SUV в России вошли такие автомобили, как Chery Tiggo 7 Pro Max (3,1 тыс. экземпляров) и Lada Niva Legend (2,7 тыс. внедорожников).

По словам Александра Савельева, бренд-директора «Авилон Haval», преимущество Haval Jolion заключается в российской «прописке» кроссовера, из-за чего ценник автомобиля выглядит значительно привлекательнее по сравнению с конкурентами. Также Савельев предположил, что в ближайшее время в России заметно увеличатся продажи других кроссоверов Haval: речь идет о моделях F7 и Dargo.

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Российские дилеры китайского бренда Skywell, принадлежащего производителю BYD, 6 июня объявили о начале продаж гибридного кроссовера HT-i. Цены на автомобиль начинаются от 3 990 000 рублей.

Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л и мощностью 76 кВт/103 л.с., а также электромотором максимальной мощностью 130 Квт/177 л.с. Разгон до «сотни» в начальных комплектациях занимает 7,9 с, в максимальной — 8,2 с. Максимальный пробег автомобиля при полностью заправленном баке и заряженной батарее составит 1267 км. Кроссовер будет доступен в трех комплектациях — Comfort, Premium и Luxury.

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