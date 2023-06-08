В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко 9 июня. Об этом 8 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет завтра, в России. Будем информировать», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным «в ближайшее время».

25 мая Лукашенко заявил, что поблагодарил Путина за решение разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие (ТЯО).

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», отметив при этом, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой. Он также указал, что могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в этой связи российская сторона будет делать то же самое.