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В Кремле назвали дату встречи Путина и Лукашенко

Песков: встреча Путина и Лукашенко пройдет 9 июня в России
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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Президент России Владимир Путин встретится с белорусским коллегой Александром Лукашенко 9 июня. Об этом 8 июня сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет завтра, в России. Будем информировать», — сказал он на брифинге.

Ранее в этот день Лукашенко сообщил, что встретится с Путиным «в ближайшее время».

Ответственно сохраняю: где будет содержаться ядерное оружие в Белоруссии
Перемещение боеголовок в хранилища республики уже началось

25 мая Лукашенко заявил, что поблагодарил Путина за решение разместить на территории республики российское тактическое ядерное оружие (ТЯО).

В тот же день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о передаче Белоруссии оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», отметив при этом, что контроль за ядерным оружием и решение о его применении остаются за Москвой. Он также указал, что могут быть приняты дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства и реагирования на военно-политическую обстановку.

О том, что Москва и Минск договорились разместить ТЯО в Белоруссии, не нарушая режима нераспространения, стало известно 25 марта. Как заявил Путин, РФ не передает Белоруссии своего ядерного оружия, а делает то, что делали США десятилетие. Российский лидер отметил, что Соединенные Штаты имеют в определенных странах союзников и готовят их носители и экипажи, в этой связи российская сторона будет делать то же самое.

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