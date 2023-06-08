Умер американский актер Пэт Купер

На 94-м году жизни в своем доме в Лас-Вегасе скончался американский актер и комик Пэт Купер, сообщает в четверг, 8 июня, Fox News Digital.

«Никто не сравнится с Пэтом Купером, который сжигал каждый мост, по которому проезжал», — рассказал продюсер Стив Гаррин.

«Он был честным. На него можно было положиться. Ему можно было доверять. И он многим помог», — добавил он.

Первый успех к Пэту Куперу пришел после выступлений на разогреве у певца Фрэнка Синатры в казино Sands в Лас-Вегасе. Купер выступал с юмористическими шоу, снялся в комедии 1999 года «Анализируй это» с Робертом Де Ниро, Билли Кристалом и Лизой Кудроу, в сериалах «Закон Лос-Анджелеса», «Ангелы Чарли», «Сайнфелд» и др.