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Politico рассказала о возможной передаче Украине истребителей F-18

Politico: союзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18 вместе с F-16
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Фото: ТАСС/Zuma/Ricky Fitchett
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Союзники Украины обсуждают передачу ей истребителей F-18. Об этом 7 июня сообщила газета Politico.

«Удивительно много разговоров о передаче F-18 Украине вместе с F-16», — сообщил источник издания.

Также украинский советник рассказал, что Киев поднял вопрос о передаче F-18 во время саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. При этом отмечается, что до фактических поставок пройдет еще много времени.

Истребители F-18 могут передать Австралия, Канада, Швейцария и Финляндия после того, как они перейдут на самолеты F-35. Этот процесс может растянуться до конца десятилетия.

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Ранее, 5 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что первые украинские пилоты отправились в Великобританию для обучения управлению F-16.

В тот же день глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что войска Украины получат истребители F-16, обученных инженеров для их обслуживания и пилотов не раньше осени, поэтому не смогут использовать их во время контрнаступления.

23 мая в пресс-службе американского посольства в Москве рассказали «Известиям», что вопрос поставок Украине F-16 пока не решен, США продолжают консультации со своими союзниками и партнерами.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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