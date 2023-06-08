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В Московской области пенсионер застрелил шумного мужчину на улице

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Житель деревни Каменка Московской области застрелил шумного дебошира. Об этом 8 июня сообщил источник «Известий».

Пьяный мужчина выпивал и громко разговаривал на лавочке рядом с домом на улице Центральная. На него обратил внимание 65-летний местный житель.

Мужчина попросил гостя вести себя тише, однако он проигнорировал просьбу.

«Сидевший на лавочке 38-летний мужчина продолжил буянить. Он поднялся, размахнулся и ударил местного жителя в лицо. Но пенсионер не собирался сдаваться. Он вернулся в квартиру и прихватил с собой обрез», — рассказал источник «Известий».

Затем мужчина выстрелил из обреза в грудь дебошира. Медики, приехавшие на место по вызову, констатировали смерть пострадавшего.

По статье 105 УК РФ («Убийство») возбуждено уголовное дело. Стрелявшего задержали.

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«Известия» 6 июня сообщали, что неизвестные с оружием напали на машину в Москве на Волжском бульваре. Когда Audi A6 остановился на запрещающий сигнал светофора, к нему подбежали трое неизвестных в масках, один из них разбил молотком водительское и пассажирское стекла, второй выстрелили в ногу водителю.

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