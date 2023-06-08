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В Приамурье запретили рыбалку в граничащих с Китаем реках

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Запрет на рыбную ловлю с использованием любых орудий и средств лова ввели в реках Амур и Уссури, граничащих с Китаем. Об этом в четверг, 8 июня сообщает ИА PriamurMedia со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Амурской области.

Ограничения будут действовать с 11 июня по 15 июля в соответствии с соглашением между Россией и Китаем о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов.

Как отмечает Амурская служба новостей, запрет на промысел также распространяется на водоемы, расположенных ближе двух км по обе стороны границы вниз и вверх по течению рек.

Ранее в этот же день ученые предсказали природную катастрофу в Приамурье. Катаклизм может произойти в 80 км от крупнейшей на Дальнем Востоке Бурейской ГЭС.

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