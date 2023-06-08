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Мантуров рассказал о строительстве в Тамани терминала по отгрузке аммиака

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Фото: РИА Новости/Михаил Мордасов
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Глава Минпромторга, вице-премьер РФ Денис Мантуров 8 июня рассказал о строительстве в Тамани терминала по отгрузке российского аммиака.

Он напомнил, что в настоящее время российский аммиак через аммиакопровод Тольятти — Одесса не поставляется, и доступа для его восстановления и ремонта «ни в течение года, ни в ближайшее время не предвидится».

«Мы пошли другим путем: это организация терминала в Тамани. Я не так давно там был с инспекцией и убедился в том, что сегодня организация строительства терминала по отгрузке аммиака идет вовремя. Мы рассчитываем до конца текущего года обеспечить завершение всех строительных работ и ввод в эксплуатацию собственных мощностей», — сказал он, отвечая на вопрос «Известий».

Министр добавил, что РЖД обеспечит доставку аммиака железнодорожными цистернами из Тольятти до Тамани для последующего экспорта путем загрузки на специальные транспортные суда по перевозке аммиака.

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Вечером 5 июня украинская диверсионно-разведывательная группа подорвала аммиакопровод возле села Масютовка в Харьковской области. В результате происшествия пострадали мирные жители. На следующий день власти региона сообщили, что возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов, в результате которых произошли повреждение и разгерметизация трубопровода. Был развернут штаб по ликвидации последствий аварии.

7 июня компания «Трансаммиак» сообщила, что российская часть подорванного аммиакопровода Тольятти — Одесса отсечена от украинской и находится в исправном и безопасном состоянии.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва предпримет усилия для расследования подрыва. Однако, по ее словам, уже сейчас можно констатировать, что единственной страной, которая никогда не была заинтересована в реанимировании трубопровода, была Украина.

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