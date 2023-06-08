Подведены итоги «Рыбной недели в Москве»

В рамках «Рыбной недели в Москве» посетители фестивальных площадок и ресторанов приобрели полмиллиона различных блюд. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Им предлагали рыбу и морепродукты из разных регионов России — Мурманска, Архангельска, Астрахани, Якутии, Дальнего Востока», — отметила вице-мэр.

По ее словам, к проекту присоединились более 300 ресторанов и 4 тыс. магазинов. Участники программы реализовали более 230 тонн рыбы, в том числе 40 тонн охлажденной, 65 тонн замороженной и 48 тонн копченой, а также свыше 42 тыс. упаковок консервов. Среди самых популярных товарных позиций оказались корюшка, камбала, треска, зубатка, гребешки и мидии.

Гостям фестиваля предлагали попробовать морепродукты на гриле, окрошку с копченым судаком, пельмени из щуки и сахалинского гребешка, сельдь с ольховым дымком, оливье с балтийским угрем, салат с креветками.

В рамках культурной программы фестиваля прошли более 140 кулинарных мастер-классов и около 650 творческих занятий, на которых дети могли сделать, например, модель корабля или маяка, также им рассказали об основах навигации и сигнальной азбуки. Для взрослых организовали заплывы на сап-бордах по Москве-реке, а также турнир по рыбной ловле на открытой воде. В них приняли участие 2 тыс. человек.

Завершилась «Рыбная неделя» приготовлением 100 литров ухи.

Фестиваль проходил с 26 мая по 4 июня на 26 площадках в разных районах города.

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