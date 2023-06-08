Организатора финансовой пирамиды на 78 млн рублей осудили в Липецкой области

Лебедянский районный суд Липецкой области вынес приговор в отношении 67-летнего мужчины, который организовал финансовую пирамиду в Белоруссии. Ущерб граждан составил 78 млн рублей.

По данным GOROD48, пирамида действовала с 2010 по 2014 год. Подсудимый организовал два потребительских кооператива, завлекая потерпевших обещаниями высоких доходов от вкладов. Кроме того, клиентам гарантировали возможность досрочного снятия денег и лояльные условия пополнения счета. Всего пострадали больше 220 человек.

Главный офис компании находился в Минске. В число руководителей кооперативов помимо липчанина вошли граждане Республики Беларусь. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Материалы уголовного дела в отношении липчанина насчитывают 178 томов, уточняет LipetskMedia. Мужчину приговорили к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.