ПСБ предоставил инвесторам возможность торговли с единого счета

ПСБ предоставил инвесторам возможность совершать сделки на фондовой и валютной секциях Московской Биржи с единого счёта. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Единый брокерский счет позволяет совершать операции без перевода денежных средств между этими секциями. Новая опция автоматически доступна как физическим, так и юридическим лицам на брокерском обслуживании.

«Мы постоянно совершенствуем брокерскую инфраструктуру, чтобы клиенты могли более удобно и эффективно управлять своими инвестициями. Сегодня инвесторы могут торговать с единого брокерского счета одновременно на двух основных биржевых секциях без перевода средств между ними», — отметил старший вице-президент — директор департамента управления благосостоянием ПСБ Алексей Жоголев.

По словам Жоголева, новшество дает ряд клиентам ряд важных преимуществ. В частности, это возможность совершать маржинальные операции с ценными бумагами под обеспечение в виде валюты, и наоборот. Клиент получает более удобный интерфейс для отслеживания динамики торгов и понятную форму отчетности. Также единый счет дает возможность сократить расходы — за счет снижения комиссии в рамках тарифных планов, в которых объемы суммируются при проведении операций с ценными бумагами и валютой.

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