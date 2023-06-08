Карантин по сибирской язве установили в Тамбовской области

Карантин по сибирской язве животных ввели на территории Тамбовской области. Соответствующее постановление подписал глава региона Максим Егоров.

Ограничения вводятся на территории деревни Шача Молоканская в Бондарском районе. Эпизоотическим очагом объявили территорию пастбища в 3 км от жилого дома по улице Школьной. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Ранее сообщалось, что в Липецкой области дополнительно обезопасят места захоронения животных, которые погибли от сибирской язвы. В 2023 году на эти цели выделили 16,7 млн рублей. Вокруг скотомогильников установят ограждения и информационные таблички.