В МГИМО назвали цель Сунака в переговорах с Байденом

Великобритания претендует на ведущую роль в Европе. В частности, об этом может пойти речь в рамках переговоров британского премьер-министра Риши Сунака и президента США Джо Байдена в Вашингтоне. Об этом 8 июня «Известиям» заявил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин.

Накануне Сунак прибыл в Вашингтон с официальным двухдневным визитом. Это первая его поездка в Белый дом в качестве премьера. Ожидается, что переговоры Сунака и Байдена пройдут 8 июня.

По словам политолога, с момента Холодной войны отношения Соединенных Штатов и Британии называли особыми, и эта «особость» стала очевидна, после того как произошел brexit. Эксперт отметил, что после выхода Соединенного Королевства из Евросоюза роль Вашингтона как внешнеполитического партнера Британии усилилась.

«Такой расклад остается устойчивым вне зависимости от того, как часто меняются британские премьеры. Оказавшись под еще более прочным патронажем Соединенных Штатов, Британия пытается оставаться верной себе. То есть сохранить какую-то автономию и найти какую-то роль в рамках уже очень прочного патронажа со стороны Соединенных Штатов. И эту роль Британия обрела в связи с украинским кризисом», — сказал Зудин.

Собеседник «Известий» считает, что Сунак может обсудить с Байденом желание Британии занять ведущую роль в Европе.

«Из Евросоюза Британия вышла, но продолжает оставаться членом НАТО, активным членом НАТО, и мы можем предположить, что Сунак попросит Байдена каким-то образом закрепить за Британией вот эту особую роль в украинских делах, тем более что на эту особую роль наряду с Британией претендует Польша», — сказал Зудин.

4 июня газета The Telegraph написала, что Сунак воспользуется поездкой в США для лоббирования кандидатуры министра обороны страны Бена Уоллеса на пост следующего главы НАТО.

Уоллес уже высказывался, что заинтересован в должности генерального секретаря Североатлантического альянса, когда она станет вакантной в сентябре. Сунак же в кулуарах саммита G7 в Хиросиме в прошлом месяце ратовал за кандидатуру британского министра обороны во главе НАТО, пишет издание.