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В Якутии начинающий фермер растратил 1 млн рублей из субсидии

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Начинающего фермера из Якутии обвинили в растрате субсидии размером более 1 млн рублей на иные цели. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры в четверг, 8 июня.

По версии следователей, в 2017 году 56-летний житель одного из наслегов Сунтарского района получил субсидию в размере более 2,7 млн рублей из бюджета Якутии на финансовое обеспечение части затрат на поддержку начинающих фермеров. Часть средств (более 1 млн рублей) он растратил по своему усмотрению.

На якутянина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная в особо крупном размере). Прокуратура Сунтарского района утвердила обвинительное заключение и направила его в суд для рассмотрения по существу. Причиненный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме, отмечает ИА YakutiaMedia.

В конце мая сообщалось, что бывший вице-премьер Коми Михаил Порядин приговорен к 8,5 года колонии по делу о хищении почти 200 млн рублей из благотворительного фонда «Патриот».

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