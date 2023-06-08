С крыш домов в Алешках и Голой Пристани эвакуированы 344 человека

С крыш верхних этажей в Алешках и Голой Пристани эвакуированы 344 человека. Об этом 8 июня сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«На эту минуту с помощью плавсредств эвакуировали с крыш и верхних этажей уже 344 человека. Среди них много маломобильных, а также детей», — написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что к этому моменту ситуация в Алешках и Голой Пристани остается самой сложной. По словам Алексеенко, уровень воды в Днепре вырос до 12 м.

Алексеенко подчеркнул, что группировку МЧС, работающую в области увеличили до 667 спасателей и 219 единиц техники, при этом спасательные плавсредства прибывают из Крыма. МЧС также направило в регион 45 единиц насосного оборудования, 45 тепловых пушек, 10 мобильных электростанций и большое количество питьевой воды.

Председатель правительства подчеркнул, что эпидситуация в связи с затоплением водозаборов, размытием кладбищ и скотомогильников сейчас вызывает тревогу.

«Санврачи предупреждают о возможной опасности воды из любых источников. Для питья и приготовления пищи можно использовать только бутилированную воду», — отметил Алексеенко.

По его словам, оперативный штаб региона также предупредил о том, что течение может принести мины и другие опасные объекты. Председатель правительства сообщил, что как только уровень воды снизится, начнется инженерная разведка территорий на предмет оставшихся под водой боеприпасов.

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев в этот день сообщил, что пять человек погибли после разрушения Каховской ГЭС и подтопления территорий. Министр труда и социальной политики области Алла Бархатнова сообщила, что в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС госпитализированы 29 человек.

Врио главы региона Владимир Сальдо подчеркнул, что жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По словам Сальдо, самые сложные часы уже пережиты.

7 мая стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко 7 июня заявила, что киевский режим устроил настоящий экоцид в Херсонской области, уничтожив Каховскую ГЭС.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.