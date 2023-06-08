Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Псковской области

Мужчина погиб в результате пожара в доме в Пушкиногорском районе Псковской области. Об этом сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на МЧС региона.

Информация о пожаре поступила днем 7 июня из деревни Гришкино. Огонь охватил жилой дом и три хозяйственные постройки. Тело хозяина дома 1960 года рождения было обнаружено во время тушения. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар произошел в деревне Финьково в Бежаницком районе. Огонь уничтожил крышу четырехквартирного дома, пишет Псковское агентство информации. Возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети. В деревне Долгово из-за нарушения правил эксплуатации печи сгорела хозяйственная постройка. В Великих Луках мусор горел на третьем этаже пятиэтажного дома на улице Гоголя. Кроме того, на Октябрьском проспекте в результате поджога сгорел пластиковый контейнер.