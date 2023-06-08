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Движение по Лефортовскому тоннелю в Москве перекроют для замены асфальта

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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В Москве временно перекроют движение транспорта в Лефортовском тоннеле и на его съездах для замены асфальта. Об этом в четверг, 8 июня, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Движение будет закрыто с 23:00 пятницы, 9 июня, до 5:00 вторника, 13 июня. Уточняется, что проезд будет закрыт на участке внешней стороны ТТК от улицы Золоторожский Вал (дом 11, стр. 38) до Спартаковской площади (дом 1/2) и участке внутренней стороны ТТК от Спартаковской улицы (дом 16, стр. 15) до шоссе Энтузиастов (дом 5, стр. 2), сообщает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, ограничения введут на съезды на внутреннюю часть ТТК с Лефортовской набережной в районе улицы Радио, с Красноказарменной набережной и с улицы Золоторожский Вал. Кроме того, будет перекрыт и съезд с шоссе Энтузиастов в центр на внешнюю сторону ТТК, сообщает сайт kp.ru

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6 июня стало известно, что в Калужской области ремонтируют дорогу Москва – Малоярославец – Рославль – Барсуки.

Основной участок трассы, который проходит по территории Дзержинского района, приведут в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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