SHAMAN станет первым героем нового сезона музыкального шоу «Соль» на РЕН ТВ

Легендарное музыкальное шоу «Соль» возвращается в эфир РЕН ТВ. В новом сезоне зрителей ждут живые концерты самых топовых исполнителей и дерзких новичков, а также эксклюзивные интервью.

В первом выпуске легенда русского рока Александр Ф. Скляр и рэпер Рич поговорят о музыке и не только с голосом новой эпохи российского шоу-бизнеса — автором и исполнителем SHAMAN, который порадует поклонников свежими хитами и полюбившимися композициями.

«Как тебе быть голосом эпохи? Не нервная работа?» — спросил Рич.

«С Божией помощью», — ответил SHAMAN.

«Другие времена рождают других героев. Я считаю, что он органично пришедший герой. Как он пришел, это уже другой совершенно вопрос», — считает Александр Ф. Скляр.

«SHAMAN — это феномен. И с этим феноменом в любом случае придется разбираться, рефлексировать и анализировать, что это такое, как мы к этому пришли, почему к этому пришли и для чего это надо», — отметил Рич.

«Я хотел всегда быть вот таким персонажем на сцене, чтобы это было такое супергеройство. Почему у меня пуговица расстегнута? Потому что грудь нараспашку», — объяснил SHAMAN.

Премьера нового сезона программы «Соль» состоится уже в пятницу, 9 июня, в 00:00, а пока ценители жанра первыми могут увидеть «Соль» на страницах РЕН ТВ в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».