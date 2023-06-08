Лукашенко назвал Киев первым, кто заговорил о прорыве Каховской ГЭС

Украина первой заговорила о прорыве Каховской ГЭС. Об этом заявил в четверг, 8 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с секретарями совбезов стран ОДКБ.

«Вы, наверное, догадываетесь, кто взорвал Каховскую ГЭС. Говорят, на воре и шапка горит. Кто первым об этом закричал? Понятно, что украинской стороне надо было скрыть три дня контрнаступа. Поэтому — Каховка, Каховка, а про потери никто не говорит. А это же всё видно», — сказал он.

Белорусский лидер обратил внимание на то, что США высказали осторожную позицию в связи с произошедшем на Каховской ГЭС, и призвал подумать над этим.

Во встрече принимал участие секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев. Сообщалось, что они обсудили вопросы безопасности по линии ОДКБ.

«Патрушев принял участие во встрече Лукашенко с секретарями советов безопасности государств-членов ОДКБ. Обсуждены основные проблемы региональной безопасности в зоне ответственности ОДКБ», — сообщили в аппарате Совбеза РФ.

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