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Эксперт посоветовал на собирать грибы вблизи трасс

Эксперт Тихомиров: лучше не собирать грибы вблизи трасс и на территории мегаполисов
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Телеведущий, автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров посоветовал не собирать грибы около трасс и на территории мегаполисов.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 7 июня, он отметил, что если дороги сельские, грунтовые, небольшие асфальтовые, то можно собирать грибы в 10-20 м от них, если машины ездят там редко. Если речь идет о трассе, то собирать грибы можно минимум в 500 м от нее, пишет RT.

«Над дорогой фактически стоит облако углекислого газа. Все это оседает в грунте, а соли тяжелых металлов любой гриб прекрасно впитывает», — объяснил Тихомиров.

В черте города собирать грибы не рекомендуется, потому что они также впитывают в себя вредные вещества из мегаполиса, сообщает телеканал «360».

Эксперт предупредил, что если есть грибы, содержащие вредные вещества, то они будут накапливаться в организме, что не несет никакой пользы для здоровья.

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5 июня стало известно, что в Московской области после первых летних дождей начался грибной сезон. В первую очередь грибы начинают появляться на юге, западе, юго-востоке и востоке области.

В конце мая на газонах в Московском регионе после дождей появились шампиньоны, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В феврале австралийские исследователи из Университета Квинсленда обнаружили активные химические соединения, содержащиеся в съедобном грибе под названием Ежовик гребенчатый, которые ускоряют рост нервов и улучшают пространственную память. Как отмечает «Ридус», открытие может помочь в лечении и профилактике нейродегенеративных когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

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