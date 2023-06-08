Шесть автобусов за 65 млн рублей закупят для района Татарстана

Исполком Альметьевского района Татарстана намерен закупить шесть автобусов для нужд общественного транспорта. Максимальная стоимость контракта составит 65,6 млн рублей.

В документации к закупке указано, что для нужд района требуются автобусы «НЕФАЗ-5299». Стоимость каждого транспортного средства составит до 10,9 млн рублей. Каждый автобус должен вмещать не меньше 73 пассажиров и иметь не меньше 40 сидячих мест. Об этом пишет InKazan.ru. Экологический класс — не ниже «Евро-5».

Автобусы должны быть оснащены аппаратурой спутниковой навигации, тахографом, потолочными турбовентиляторами и сдвижными форточками, а также шестью отопителями производительностью от 9,5 кВт. Прием заявок на участие в торгах завершится 15 июня.

Ранее сообщалось, что власти Липецка намерены закупить для города девять автобусов. Максимальная стоимость контракта составит 155,7 млн рублей.