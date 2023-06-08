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Армия
Российские войска уничтожили офицеров ВСУ под Белогоровкой

Российские войска уничтожили офицеров ВСУ под Белогоровкой

Марочко заявил об уничтожили офицеров ВСУ, командовавших наступлением под Белогоровкой
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Фото: РИА Новости
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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска уничтожили офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые командовали наступлением под Белогоровкой. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает ТАСС.

«В результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка», — рассказал журналистам Марочко.

Он добавил, что командный пункт был уничтожен вместе с офицерским составом. По неподтвержденным данным, среди погибших были иностранцы.

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Ранее, 8 июня, Марочко заявил, что Украина перебрасывает свои резервы на купянское направление для усиления наступательной группировки. По его словам, в район населенного пункта Стельмаховка с краснолиманского направления были переброшены личный состав ВСУ, вооружение и техника 81-й отдельной аэромобильной бригады.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что Российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.

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