Два подростка пострадали в ДТП с мотоциклом в Рязани

Два подростка получили травмы при столкновении мотоцикла и легкового автомобиля в Рязани. Об этом сообщает 62INFO.ru со ссылкой на Telegram-канал «аТипичная Рязань 18+».

Авария произошла в ночь на 8 июня на круговом движении в районе Мясокомбината. 16-летние подростки на мотоцикле ехали по встречной полосе и допустили столкновение с легковым автомобилем. Несовершеннолетние получили травмы ног и были доставлены в больницу. Отмечается, что у транспортного средства отсутствовали номера.

Еще одна авария с участием мотоцикла произошла в районе автовокзала. По данным РИА «7 новостей», транспортное средство столкнулось с машиной Volkswagen Tiguan. Информации о пострадавших нет.

В Казани легковой автомобиль столкнулся с мотоциклом во время поворота через двойную сплошную полосу. Пассажирка мотоцикла погибла.