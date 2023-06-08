Мужчина погиб при наезде поезда в Саратовской области

Следственный комитет проводит проверку по факту наезда поезда на мужчину в Саратовской области. От полученных травм потерпевший скончался.

Инцидент произошел утром 8 июня в деревне Кистендей Аркадакского района. По словам очевидца, 48-летнего мужчину сбил грузовой поезд. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизы. Проводится проверка.

5 июня в Ленинградской области поезд сбил школьника из регионального центра аутизма. Второклассник попал под состав в районе перегона Деревня Горы — поселок Мга. По словам родителей, мальчик ничего не понимал и не говорил.