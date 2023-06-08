В Москве рассказали о новом онлайн-проекте «Спорт на ВДНХ»

На сайте ВДНХ появился новый раздел, посвященный активному отдыху. В онлайн-проекте «Спорт на ВДНХ» можно найти информацию о площадках для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, а также в настольный теннис, шахматы и шашки, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Проект объединил информацию о спортивных локациях, сообществах и событиях ВДНХ. С его помощью можно подобрать место для самостоятельных тренировок и записаться на групповые занятия», — отметила вице-мэр.

Например, на территории выставки есть площадки для воркаута: одна из них расположена справа от входа в Ботанический сад, другая — около стадиона в парке «Останкино». Рядом с павильоном № 27 «Физкультура и спорт» находится зона, где можно поиграть в мини-футбол, стритбол и баскетбол.

В афише событий онлайн-проекта отмечены встречи спортивных клубов ВДНХ. Например, есть объединения по лакроссу, фрисби, традиционной китайской гимнастике, кроссминтону — виду спорта, сочетающему элементы бадминтона, сквоша и большого тенниса, а также капоэйре — бразильскому единоборству, объединяющему боевые и акробатические элементы.

На ВДНХ также можно научиться играть в килу и лапту. Занятия проводятся бесплатно, однако требуется регистрация на странице проекта.

На площади Промышленности предлагают поиграть в бадминтон и настольный теннис, но нужно будет оплатить аренду инвентаря: стола, ракеток, шарика или волана. Для любительского турнира по большому теннису потребуется арендовать корт. На 2-м Каменском пруду можно позаниматься вейкбордингом, а в веревочном парке пройти полосу препятствий на высоте свыше 16 метров.

Кроме того, на странице проекта «Спорт на ВДНХ» опубликована информация о пунктах проката лодок, катамаранов и велосипедов.