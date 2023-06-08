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В Мариуполе перезапустят металлургический завод имени Ильича

Пушилин: в Мариуполе перезапустят металлургический завод имени Ильича
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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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В Мариуполе в несколько этапов перезапустят металлургический завод имени Ильича. Об этом в среду, 8 июня, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, территория завода уже полностью разминирована. Это будет поэтапный запуск, запланированный на период с 2023 по 2025 год, с учетом необходимости восстановления производственных мощностей и модернизации.

«Предприятие, по предварительным оценкам, обеспечит порядка 19 тыс. рабочих мест», — сказал он «РИА Новости».

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Ранее, 31 мая, Пушилин заявил, что разминирование территории завода «Азовсталь» будет завершено летом 2024 года. У завода уже есть стратегический инвестор и планы по развитию предприятия.

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