В Мариуполе перезапустят металлургический завод имени Ильича

В Мариуполе в несколько этапов перезапустят металлургический завод имени Ильича. Об этом в среду, 8 июня, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, территория завода уже полностью разминирована. Это будет поэтапный запуск, запланированный на период с 2023 по 2025 год, с учетом необходимости восстановления производственных мощностей и модернизации.

«Предприятие, по предварительным оценкам, обеспечит порядка 19 тыс. рабочих мест», — сказал он «РИА Новости».

Ранее, 31 мая, Пушилин заявил, что разминирование территории завода «Азовсталь» будет завершено летом 2024 года. У завода уже есть стратегический инвестор и планы по развитию предприятия.