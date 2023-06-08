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Воду на пляжах Томска признали безопасной для купания

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Специалисты Роспотребнадзора проверили состав воды в местах массового отдыха горожан. Водоемы признаны безопасными для купания.

Пробы были взяты в районе Семейкиного острова, на реке Ушайка в поселках Заварзино и Восточный, а также в озере в поселке Новый. Эксперты проверили состав воды по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Результаты соответствуют гигиеническим нормативам, пишет РИА «Томск». Проверка состава воды будет проводиться регулярно во время купального сезона.

Подготовка пляжа на Семейкином острове началась в конце мая. Власти города ожидали разрешения на открытие территории от Роспотребнадзора. Рекреационная зона оборудована новыми лежаками и зонтиками.

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