Воду на пляжах Томска признали безопасной для купания

Специалисты Роспотребнадзора проверили состав воды в местах массового отдыха горожан. Водоемы признаны безопасными для купания.

Пробы были взяты в районе Семейкиного острова, на реке Ушайка в поселках Заварзино и Восточный, а также в озере в поселке Новый. Эксперты проверили состав воды по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Результаты соответствуют гигиеническим нормативам, пишет РИА «Томск». Проверка состава воды будет проводиться регулярно во время купального сезона.

Подготовка пляжа на Семейкином острове началась в конце мая. Власти города ожидали разрешения на открытие территории от Роспотребнадзора. Рекреационная зона оборудована новыми лежаками и зонтиками.