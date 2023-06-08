Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП в Казани

В Казани проводится проверка по факту столкновения легкового автомобиля и мотоцикла. Пассажирка второго транспортного средства погибла.

Авария произошла в ночное время в Советском районе. По данным ГИБДД, водитель автомобиля Opel выполнял поворот к заправке между поселком Нагорное и жилым массивом Дербышки через двойную сплошную полосу. В результате машина врезалась во встречный мотоцикл Suzuki. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Смертельные травмы получила 32-летняя пассажирка мотоцикла.

Ранее в этот день в Якутии автомобиль Honda Odyssey выехал на встречную полосу между селами Партизан и Кысыл-Ыр и врезался в тягач «КамАЗ». Семь пассажиров иномарки получили различные травмы и были госпитализированы, одна из потерпевших скончалась в реанимации.