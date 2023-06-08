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Движение по Крымскому мосту восстановили после учений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Движение по Крымскому мосту восстановлено после проведения антитеррористических учений. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

«Крымский мост открыт, движение осуществляется в штатном режиме», — рассказали ТАСС.

Ранее в этот день министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал о закрытии моста из-за учений. По его словам, закрытие планировалось на полчаса.

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24 мая Крымский мост также закрыли в связи с проводимыми в районе учениями. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что движение будет восстановлено в течение нескольких часов. Также он призвал доверять только проверенным источникам информации относительно изменений в работе объекта.

В конце апреля начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Никита Храпов заявил, что все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной станции Крымского моста завершены. Тогда он уточнил, что движение по железной дороге, расположенной на мосту, будет запущено досрочно в мае.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором теракта ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Уже установлены 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.

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