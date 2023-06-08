Видео. В Красноярском крае купавшегося в реке подростка затянуло в шлюз дамбы

Видео. В Красноярском крае купавшегося в реке подростка затянуло в шлюз дамбы

2023-06-08 09:47:54

2023-06-08 09:47:54

2023-06-08 09:47:54

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