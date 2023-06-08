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ВС Тайваня зафиксировали приближение к острову 37 самолетов НОАК

ВС Тайваня: 37 самолетов НОАК, в том числе истребители, вошли в воздушное пространство Тайваня
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Фото: TASS/Taiwan Defence Ministry Via Zuma via ZUMA Press Wire
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К Тайваню приблизились 37 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом 8 июня сообщается в аккаунте министерства обороны острова в соцсети Twitter.

«С 05:00 (UTC+ 8) сегодняшнего дня (июнь 8) 37 самолетов НОАК, включая J-11, J-16, H-6 , YU-20 и самолеты АВАКС, последовательно вошли в юго-западное воздушное пространство Тайваня», — сообщает ведомство.

В минобороны острова уточнили, что несколько самолетов вошли в западную часть Тихого океана через юго-восточное воздушное пространство Тайваня. Отмечается, что самолеты будут проводить тренировку по воздушной разведке на дальние расстояния.

За несколько часов до этого ведомство сообщило, что 12 летательных аппаратов и четыре кораблях НОАК также были обнаружены недалеко от Тайваня с 6:00 7 июня до 5:00 8 июня.

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За день до этого, 7 июня, посол США в КНР Николас Бернс, выступая на конференции, заявил, что Вашингтон добивается того, чтобы материковый Китай взял на себя обязательства не применять силу в отношении Тайваня и поддерживать регулярный диалог высокого уровня в политической и военной сферах. По его словам, «судьба глобальной экономики» зависит от сохранения мира в Тайваньском проливе.

В свою очередь, представитель МИД КНР Мао Нин 22 мая сказала, что Китай не уверен, что Вашингтон действительно хочет наладить с ним контакты, поскольку Белый дом продолжает вводить санкции, в том числе технологические, в отношении Пекина.

В апреле председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай не пойдет на уступки по тайваньскому вопросу. По его словам, «любой, кто ожидает, что Китай пойдет на уступки, предается несбыточным мечтаниям».

Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.

Остров Тайвань управляется независимой администрацией с 1949 года, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы партии «Гоминьдан» во главе с генералом Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем позднее возобновились.

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