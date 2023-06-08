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ВФУ выпустили 13 ракет из РСЗО по Горловке

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные формирования Украины (ВФУ) выпустили 13 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 8 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению из Нелеповки в Горловку (Центрально-Городской район)», — говорится в сообщении в Telegram.

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До этого, 6 июня, в ДНР заявили, что украинские националисты три раза за час обстреляли Горловку. Было выпущено 18 снарядов калибра 152 мм. Также в этот день ВФУ атаковали Горловку, выпустив 13 ракет из РСЗО.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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