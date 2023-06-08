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После прорыва Каховской ГЭС госпитализирован 21 человек

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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В Херсонской области госпитализирован 21 человек после прорыва Каховской ГЭС. Об этом 8 июня сообщили ТАСС медицинские службы.

«По последним данным, пострадали 23 человека, у них переохлаждение и травмы. 21 человек госпитализирован», — рассказал источник.

Всего из-за разрушения Каховской ГЭС подтоплено около 14 тыс. домов, эвакуировано 4280 человек, в том числе 170 детей.

«В настоящее время в 15 населенных пунктах подтоплено свыше 14 тыс. жилых домов. Под водой оказались территория Нижнеднепровского национального природного парка, пять кладбищ, скотомогильник, а также больница и детский сад», — сообщил источник в экстренных службах.

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Прорыв дамбы Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня. Это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

Погибших при подтоплении в Херсонской области нет, отметил врио главы региона Владимир Сальдо. Жителей подтопленных районов принимают 48 пунктов временного размещения, рассчитанных на 2,7 тыс. мест. По словам Сальдо, самые сложные часы уже пережиты.

7 июня стало известно, что пик наводнения в Херсонской области сместился от населенного пункта Алешки к Голой Пристани. По информации местных властей, ситуация в этих районах складывается тяжелая. Кроме того, спасатели вынуждены эвакуировать людей под огнем, который ведут Вооруженные силы Украины (ВСУ) с правого берега Днепра.

Согласно имеющейся информации, обстрел Каховской ГЭС был произведен украинской стороной из РСЗО «Ольха». Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм».

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция, входит в единую энергосистему Украины. Она расположена в 5 км от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

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