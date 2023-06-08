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Пушилин указал на необходимость полного освобождения Украины

Пушилин: новый рубеж спецоперации может пройти по Днепру, но освободить надо всю Украину
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Новый рубеж спецоперации по защите Донбасса мог бы пройти по реке Днепр, но освободить надо всю Украину. Об этом 8 июня заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, необходимо пресечь обстрелы и диверсии со стороны Киева в новых регионах РФ. Для этого нужно отодвинуть украинских националистов от российских границ дальше — на 500 км.

«Мы понимаем карту Украины и понимаем, где мог бы быть рубеж — по Днепру, по естественной преграде. Но мы упираемся в следующую составляющую: встали мы по Днепру, пауза какая-то, да. Эту паузу противник абсолютно точно использует для того, чтобы перегруппироваться, чтобы опять насытиться вооружениями, чтобы опять промыть мозги оставшимся гражданам на оставшейся части Украины», — сказал он «РИА Новости».

Пушилин отметил, что в связи с этим останавливаться на Днепре нельзя и требуется полное освобождение Украины.

«Соответственно, мое мнение: пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, — ситуация не закончится», — сказал врио главы ДНР.

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Ранее, 1 июня, Пушилин заявил, что освобождение Марьинки в ДНР стратегически важно «в обозримой перспективе». По его словам, контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов.

Как указал врио главы республики, марьинское направление на данный момент относится к зоне ответственности чеченских военных — подразделения спецназа «Ахмат» получили приказ приступить к активным боевым действиям в ДНР и освободить ряд населенных пунктов накануне, 31 мая.

Министерство обороны РФ сообщило, что в координации со штурмовыми отрядами 5-й мотострелковой бригады чеченские военнослужащие ведут успешные наступательные действия. По информации источников «Известий», знакомых с ситуацией, спецподразделения «Ахмат» уже установили контроль над несколькими важными украинскими объектами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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