Guardian: экс-генсек НАТО Расмуссен заявил о возможности отправки войск альянса на Украину

Отдельные страны НАТО могут направить свои войска на Украину. Об этом 7 июня заявил бывший генсек альянса Андерс Фог Расмуссен.

«Если НАТО не сможет договориться о четком пути вперед для Украины, существует явная вероятность того, что некоторые страны могут принять меры в индивидуальном порядке. Мы знаем, что Польша активно занимается оказанием конкретной помощи Украине», — заявил он газете The Guardian.

По его словам, после Польши о размещении своих войск на Украине могут задуматься страны Балтии.

«Я думаю, что поляки всерьез задумаются о том, чтобы войти и собрать коалицию желающих, если Украина ничего не получит [на саммите НАТО] в Вильнюсе. Мы не должны недооценивать чувства поляков, поляки чувствуют, что Западная Европа слишком долго не прислушивалась к их предостережениям против истинно русского менталитета», — сказал Расмуссен.

17 апреля пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил, что военнослужащие США не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. По словам Райдера, в настоящее время США сохраняют небольшое военное присутствие в американском посольстве в Киеве. Однако эти силы находятся там при кабинете военного атташе.

Ранее, 14 апреля, издание Politico со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона заявило, что на Украине действуют спецподразделения НАТО. В частности, в зоне конфликта находится почти 100 военных альянса. США направили туда 14 человек.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о степени достоверности изложенных данных в секретных документах Пентагона. Однако о том, что в боевых действиях на Украине принимают участие военные НАТО, было известно и до того, как бумаги попали в интернет.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда глава государства Владимир Зеленский заявил, что фактически Украина уже находится в НАТО и соответствует стандартам альянса.