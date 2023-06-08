Голливудского актера задержали за участие в штурме Капитолия

Американский актер Джей Джонстон был задержан по обвинению в участии в штурме Капитолия. Об этом в среду, 7 июня, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, ему вменяют участие в массовых беспорядках, проникновение на территорию с ограниченным доступом, нарушение порядка и воспрепятствование проходу. В роли обвинителя выступило министерство юстиции.

По данным ФБР, актера опознали на фотографиях, сделанных во время штурма в 2021 году. Кроме того, в распоряжении следователей оказалась переписка Джонсона, в которой тот подтвердил свое пребывание на месте происшествия.

Ранее, 6 мая, суд решил приговорить к 14 годам тюремного заключения Питера Шварца, который использовал перцовый баллончик во время штурма Капитолия.

Кроме того, 4 мая были признаны виновными по делу о штурме Капитолия четверо участников ультраправой неофашистской мужской организации Proud Boys, в том числе их бывший лидер Энрике Таррио. СМИ сообщали, что только по обвинению в заговоре мужчинам грозит до 50 лет лишения свободы.

6 января 2021 года сторонники 45-го президента США Дональда Трампа ворвались в здание конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года выборов главы государства, на которых одержал победу демократ Джо Байден. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.