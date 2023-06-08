В Якутии в ДТП пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Якутии, еще один скончался в реанимации. Об этом 8 июня сообщили в управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

Авария произошла между селами Партизан и Кысыл-Сыр 7 июня на 64-м км региональной дороги «Нам». По данным ведомства, 29-летний водитель за рулем автомобилем Honda Odyssey не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с седельным тягачом «КамАЗ».

В результате ДТП семь пассажиров Honda Odyssey получили различные травмы и были госпитализированы в Намскую больницу.

«Одна из пассажиров — женщина 1959 года рождения — от полученных травм скончалась в реанимации. Среди пострадавших имеется годовалый ребенок», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель Honda Odyssey за текущий год шесть раз привлекался сотрудниками ГИБДД за различные нарушения ПДД. По предварительным данным, он нелегально оказывал услуги по перевозке пассажиров, добавили в Госавтоинспекции.

В момент аварии в салоне «КамАЗа», помимо водителя, находились два пассажира, все были пристегнуты ремнями безопасности.

Накануне два человека погибли при столкновении автомобиля с «КамАЗом» в подмосковном поселке Монино. Как рассказал источник «Известий», водитель Kia на улице Южная влетел в грузовую часть первой машины.