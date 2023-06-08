Марочко заявил о подготовке ВСУ к наступлению на купянском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы на купянское направление для усиления наступательной группировки. Об этом в четверг, 8 июня, рассказал ТАСС подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

По его словам, в район населенного пункта Стельмаховка с краснолиманского направления были переброшены личный состав, вооружение и техника 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Таким образом противник готовится к более интенсивному наступлению, добавил Марочко.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что на купянском направлении разведчики ВС РФ вскрыли перемещение противника. Позже под Кисловки огнем из гаубицы «Мста-С» была уничтожена боевая машина пехоты ВСУ, а недалеко от населенного пункта Роднянское с помощью реактивной системы залпового огня «Град» удалось ликвидировать одноименную РСЗО.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге рассказал, что российская армия отразила восемь попыток наступления ВСУ. В министерстве отметили, что украинские войска не добились целей наступления и понесли значительные потери на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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